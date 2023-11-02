Московская биржа начала торги акциями Henderson

Торговый код акций - HNFG

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Торги акциями ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) - лидера на рынке мужской одежды в России - стартовали на Московской бирже, говорится в сообщении торговой площадки.

Это пятое IPO на Московской бирже в 2023 году и первое среди игроков российского рынка одежды за всю историю биржевых торгов, отмечается в сообщении. Торговый код акций - HNFG.

В рамках сделки компания предложила порядка 4,9 млн акций, что эквивалентно 3,8 млрд рублей. По итогам IPO доля акций Henderson в свободном обращении (free-float) составила 13,9%. Акции Henderson включены в котировальный список второго уровня Московской биржи, торги и расчеты осуществляются в российских рублях.

В официальной церемонии начала торгов акциями приняли участие директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова и генеральный директор ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" Рубен Арутюнян.

"Возросшая активность эмитентов и их интерес к выходу на публичный рынок - во многом результат тех усилий, которые Московская биржа совместно с регулятором и участниками предпринимает в целях развития российского рынка капитала. Henderson - яркий пример того, как работает наш принцип "инвестиционного лифта", когда эмитент сначала привлекает долговое финансирование, выпуская биржевые облигации, а затем переходит к привлечению акционерного капитала через IPO", - прокомментировала Логинова.

В 2021 году компания Henderson разместила на Московской бирже биржевые облигации своей дочерней компании на сумму 2 млрд рублей.