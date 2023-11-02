В бюджете Подмосковья предусмотрят более 13 млрд рублей на программы поддержки бизнеса

Значительная часть средств госпрограммы в следующем году предусмотрена на поддержку инвестиционной привлекательности региона

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Свыше 13 млрд рублей планируется направить на поддержку предпринимательства из бюджета Московской области в 2024 году. Наибольшая часть запланированных средств будет предусмотрена на развитие инвестиционной привлекательности региона, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Планируется, что в 2024 году финансирование из бюджета госпрограммы предпринимательства увеличится по сравнению с текущим годом. В 2023 году на это было выделено порядка 9 млрд рублей, а в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено более 13 млрд рублей", - привели в тексте слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он добавил, что для региона ключевыми задачами являются поддержка промышленных предприятий и инвесторов в сфере импортозамещения, развитие индустриальных парков, промышленных площадок, особых экономических зон, создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, сохранение и увеличение рабочих мест.

"Значительная часть средств госпрограммы - более 10 млрд рублей - в следующем году предусмотрена на поддержку инвестиционной привлекательности региона", - подчеркнул Брынцалов.

По его словам, в Подмосковье в следующем году продолжится предоставление земельных участков предпринимателям на льготных условиях, субсидирование процентной ставки по кредитам, компенсация затрат на приобретение оборудования. Также будут сохранены и другие меры поддержки бизнеса, действующие в настоящее время в регионе.