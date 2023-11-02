Акции Henderson торгуются на уровне 652,4 рублей за бумагу

В рамках сделки компания предложила порядка 4,9 млн акций, что эквивалентно 3,8 млрд рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций Henderson в ходе торгов на Московской бирже достигла 652,4 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 мск.

В первые минуты торгов стоимость акций компании составляла 735 рублей за бумагу.

Цена размещения акций Henderson в рамках первичного публичного размещения составила 675 рублей за бумагу.

Ранее Московская биржа объявила о старте торгов акциями на площадке. Это пятое IPO на Московской бирже в 2023 году и первое среди игроков российского рынка модной одежды за всю историю биржевых торгов, отмечалось в сообщении. Торговый код акций - HNFG.

В рамках сделки компания предложила порядка 4,9 млн акций, что эквивалентно 3,8 млрд рублей. По итогам IPO доля акций Henderson в свободном обращении (free-float) составила 13,9%. Акции Henderson включены в котировальный список второго уровня Московской биржи, торги и расчеты осуществляются в российских рублях.