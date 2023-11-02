Как заявил замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев, в 2022 году с российского рынка ушли крупные иностранные перестраховочные компании, и у российских страховщиков стало меньше возможностей для разделения рисков, а значит, и для страхования торговых кредитов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО "ЭКСАР") выделит 100 млрд рублей страхового покрытия для работы на внутреннем рынке РФ, заявил замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев в ходе выступления на пленарном заседании в Госдуме.

Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект, предусматривающий наделение АО "ЭКСАР" временными полномочиями по перестрахованию торговых кредитов. Речь идет о наделении АО "ЭКСАР" временными полномочиями на осуществление деятельности (в порядке и сроки, устанавливаемые кабмином) по перестрахованию в отношении рисков неполучения платежа от лица, на котором лежит платежное обязательство в связи с контрактами, предусматривающими отсрочку (рассрочку) платежа за поставленные на территории РФ товары, оказанные услуги, выполненные работы, переданные права на результаты интеллектуальной деятельности. Предполагается, что такая деятельность будет осуществляться АО "Эксар" за счет собственного капитала, без привлечения по соответствующим обязательствам государственных гарантий РФ

"Законопроектом предлагаем расширить полномочия нашего государственного института развития экспорта - страховой компании "ЭКСАР" - и разрешить ей перестраховывать торговые кредиты на внутреннем рынке. Это позволит увеличить объем страховой защиты для компаний, использующих отсроченную оплату товаров и услуг для бизнеса", - сказал Херсонцев, напомнив, что в прошлом году с российского рынка ушли крупные иностранные перестраховочные компании, и у российских страховщиков стало меньше возможностей для разделения рисков, а значит, и для страхования торговых кредитов. По словам замминистра, практически сразу в 1,5 раза снизился общий объем страхового портфеля, выделяемого на торговые кредиты.

"Предлагаемая мера будет действовать три года. Для работы на внутреннем рынка "ЭКСАР" выделит 100 млрд рублей страховой емкости до 2026 года. Правила предоставления нового для "ЭКСАР" вида страховой поддержки предлагается утвердить постановлением правительства, которое проходит в настоящее время подготовку. Документ согласован Минфином, Минпромторгом, Банком России, РЭЦ, также поддержан и рекомендован к принятию в I чтении ответственным комитетом", - отметил замминистра.