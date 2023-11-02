На Белоярской АЭС сообщили о готовности к реализации технологии ядерно-топливного цикла

Директор атомной станции Иван Сидоров отметил, что также планируется сооружение энергоблока с головным образцом серийного реактора БН-1200М

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Технология замкнутого ядерно-топливного цикла (ЗЯТЦ), которая существенно увеличит топливную базу атомной энергетики и сократит образование радиоактивных отходов, готова к масштабированию и реализации в промышленных масштабах. Об этом сообщает пресс-служба Белоярской АЭС со ссылкой на итоги работы энергоблока с реактором БН-800 этой станции в течение 2023 года на инновационном МОКС-топливе.

"Энергоблок с реактором БН-800 Белоярской АЭС по итогам года надежной и безопасной работы на практически полной загрузке МОКС-топливом доказал готовность технологии замкнутого ядерно-топливного цикла к реализации в промышленных масштабах", - говорится в сообщении.

Белоярская АЭС - первая в мире атомная станция, энергоблок которой целый год отработал на практически полной загрузке уран-плутониевым МОКС-топливом, состоящем из продуктов, остающихся от работы классических атомных станций и отходов производств по обогащению урана. Тем самым, подчеркивается в сообщении, не в теоретических разработках <…> и не на лабораторном стенде, а по результатам реального опытно-промышленного использования впервые доказано, что технология замкнутого ядерно-топливного цикла готова к промышленному применению.

"МОКС-топливо называют топливом будущего, потому что реализация замкнутого ядерно-топливного цикла в промышленных масштабах позволит в десятки раз увеличить топливную базу атомной энергетики России и сократить образование радиоактивных отходов. Наш следующий шаг на пути к новой двухкомпонентной ядерной энергетике, в которой реакторы на быстрых и на тепловых нейтронах будут работать совместно, обмениваясь топливом, - сооружение энергоблока с головным образцом серийного реактора БН-1200М. Это позволит в полной мере воплотить все экологические и экономические преимущества технологии реакторов на быстрых нейтронах", - приводятся в сообщении слова директора Белоярской АЭС Ивана Сидорова.