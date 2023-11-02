2 ноября, 13:47

Путин поручил обеспечить неухудшение условий для инвесторов в ОЭЗ и ТОР

Президент ждет доклад до 1 декабря

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил уточнить режим в специальных экономических зонах таким образом, чтобы налоговые условия для инвесторов не ухудшались.

"При доработке проекта федерального закона, предусматривающего уточнение порядка применения налоговых преференций резидентами (участниками) территорий опережающего развития <…>, принять меры, направленные на недопущение ухудшения условий осуществления налогоплательщиками деятельности на соответствующих территориях", - указано в перечне поручений на сайте Кремля.

Это же касается свободного порта Владивосток, Арктической зоны РФ, особых экономических зон, в том числе ОЭЗ в Калининградской, Магаданской и Сахалинской областях, свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. Поручение дано правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ по направлениям "Экономика и финансы" и "Малое и среднее предпринимательство". Президент ждет доклад до 1 декабря.

В России существуют специальные территории с преференциальным режимом для инвесторов: они позволяют бизнесу пользоваться налоговыми, таможенными, административными и иными льготами. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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