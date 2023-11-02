Бюджет Ярославской области на 2024 год внесли в облдуму с расходами в 117,6 млрд рублей

Доходы региональной казны составят 120,4 млрд рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Ярославской области внесло в областную думу проект трехлетнего бюджета на 2024-2026 годы, предусматривающий в 2024 году доходную часть в размере 120,4 млрд и расходную часть в размере 117,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"На заседании правительства Ярославской области был рассмотрен и одобрен проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Главный финансовый документ внесен в Ярославскую областную думу. Доходы регионального бюджета в 2024 году запланированы в сумме 120,4 млрд рублей, расходы - в объеме 117,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Согласно проекту бюджета, в 2025 году доходы составят 121,6 млрд, расходы - 122,3 млрд рублей, в 2026 году доходы и расходы запланированы на уровне 129,3 млрд рублей.

"Бюджет на предстоящий трехлетний период сбалансирован. В проекте документа заложен такой принцип, как финансирование не только всех принятых социальных обязательств, но и актуальных приоритетов для развития Ярославской области и расширения ее инфраструктуры", - отметил на заседании правительства губернатор региона Михаил Евраев, его цитирует пресс-служба.

Евраев напомнил, что бюджет на 2023 год был принят с расходной частью в 100,5 млрд рублей, которая по состоянию на 1 ноября 2023 года выросла на 33,9 млрд - до 134,4 млрд рублей. "Важно, что мы стартуем всегда с большей отметки. Это значит, что наши доходы растут, область развивается", - добавил глава региона.

В пресс-службе добавили, что доходы и расходы бюджета будут корректироваться в большую сторону после рассмотрения проекта федерального бюджета во втором чтении, которое должно пройти 15 ноября. Правительство региона подготовит поправки и внесет их в областную думу до 1 декабря, говорится в сообщении.