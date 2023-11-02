Путин поручил выделить Камчатке и Заполярью 16 млрд рублей на закупку мазута

Дополнительные средства в том числе будут направлены на мероприятия по подготовке и прохождению очередного отопительного сезона 2023-2024 годов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить из федерального бюджета дополнительную финансовую помощь Камчатскому краю в размере 5 млрд рублей и Мурманской области в размере 11 млрд рублей на закупку мазута для подготовки и прохождения очередного отопительного сезона, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации предоставить за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета дополнительную финансовую помощь бюджетам Камчатского края (в размере 5 млрд, рублей) и Мурманской области (в размере 11 млрд, рублей) на поддержку теплоснабжающих организаций, использующих в качестве топлива мазут", - говорится в списке поручений президента по итогам совещания с членами правительства от 27 сентября.

Отмечается, что дополнительные средства в том числе будут направлены на мероприятия по подготовке и прохождению очередного отопительного сезона 2023-2024 годов. Срок исполнения поручений президента РФ - 10 ноября.

Как отмечал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, Камчатка, Заполярье и Якутия являются одними из самых мазутозависимых регионов России, которые не могут прогнозировать, сколько средств необходимо потратить на прохождение отопительного сезона, из-за неконтролируемо растущих цен на мазут. Чибис сообщал, что ежегодно выпадающие доходы Мурманской области составляют несколько миллиардов рублей.