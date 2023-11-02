Завод Hyundai в Петербурге могут обанкротить до его продажи

Судебное заседание назначили на 19 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. ООО "Литейный завод "РосАЛит" из Нижегородской области (входит в Sollers) подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг РУС" на сумму почти 180 млн рублей, сообщается в материалах дела.

"Принять к производству заявление (исковое заявление). Назначить дело к судебному разбирательству. Сумма исковых требований - 177,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Судебное заседание по делу назначили на 19 декабря.

В качестве третьего лица к участию в деле привлекли завод по производству двигателей Hyundai WIA.

Завод Hyundai WIA, как и головной завод Hyundai в Петербурге, ушел в простой в марте 2022 года. Как сообщал в понедельник ТАСС, корейский производитель Hyundai продлил режим простоя предприятия в Петербурге до 30 ноября 2023 года. 25 сентября глава Минпромторга России Денис Мантуров в кулуарах промышленной выставки "Иннопром. Казахстан" заявил, что покупателем завода Hyundai в Санкт-Петербурге станет российская компания. "У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение", - добавил он.

Как сообщал ТАСС, Фонд развития промышленности выделил льготный заем нижегородскому литейному заводу на создание производства деталей для двигателей к автомобилям иностранного производства. Компания планировала создавать сложные комплектующие, в частности для Hyundai.