Объем торгов на рынках Мосбиржи в октябре вырос на 89%

Он достиг 135,5 трлн рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 89% и достиг 135,5 трлн рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

Позитивную динамику объема операций в октябре продемонстрировали все биржевые рынки: рынок облигаций и срочный рынок (рост в 2,5 раза), рынок акций и валютный рынок (рост более чем в два раза), денежный рынок (рост на 72,2%). Объем торгов на рынке драгоценных металлов увеличился в шесть раз.