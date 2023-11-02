Началось строительство комплекса Банка Индонезии в будущей новой столице государства

Его присутствие продемонстрирует "серьезность, приверженность и готовность правительства построить Нусантару как столицу мирового класса", сообщил президент Индонезии Джоко Видодо

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо дал старт строительству комплекса Банка Индонезии в будущей столице страны городе Нусантара. Об этом Видодо написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Сегодня днем я заложил первый камень в строительство офисного комплекса Банка Индонезии в [будущей] столице архипелага. Присутствие офисного здания Банка Индонезии в Нусантаре повысит доверие общественности и бизнеса к Нусантаре. Почему? Потому что присутствие Банка Индонезии в качестве органа денежно-кредитной, банковской и платежной системы в Нусантаре показывает серьезность, приверженность и готовность правительства построить Нусантару как столицу мирового класса. Одной из причин переноса столицы из Джакарты была высокая нагрузка на остров Ява как с точки зрения численности населения, так и с точки зрения экономического оборота. Поэтому необходимы одинаковое развитие, одинаковое экономическое распределение и одинаковая инфраструктура", - написал Видодо.

Президент Индонезии объявил об идее переноса столицы из Джакарты в 2019 году. Первоначально планировали, что мегаполис появится на острове Калимантан к 2024 году. На эти цели выделили почти $32 млрд. Однако из-за пандемии коронавируса реализацию проекта приостановили. В середине января 2022 года глава государства объявил, что новая столица будет называться Нусантара (в переводе означает "архипелаг").