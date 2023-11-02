Свыше 2,8 тыс. км автодорог отремонтировали в Липецкой области за пять лет

В регионе также построили 80 км дорог

ЛИПЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. Свыше 2,8 тыс. км автомобильных дорог как регионального, так и местного значения отремонтировали в Липецкой области за пять лет. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, отвечая в прямом эфире на вопросы жителей.

"За пять лет в регионе отремонтировано более 2,8 тыс. км дорог регионального и местного значения, 80 км построены с нуля", - сказал Артамонов.

По его словам, в рамках дорожных работ также возвели мосты в Лебедяни и Преображеновке Добровского района, реконструировали в Ельце, Данкове, городе Грязи, поселке Новая Жизнь. "В этом году в работе рекордное количество объектов - 19 переправ", - отметил Артамонов, говоря о мостах через водоемы.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, ряд поступивших вопросов, касающихся дорожного хозяйства, губернатор переадресовал главам муниципалитетов. "В частности, уже приняты решения о центральных улицах в селе Васильевка Воловского района, селе Верхний Ломовец Долгоруковского района, дороге и пешеходной части на улице Титова в Липецке", - заметили в пресс-службе.