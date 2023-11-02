Минфин напомнил, что частичная приостановка налоговых соглашений действует с 8 августа

По данным ведомства, в этот день МИД России направил соответствующие ноты в некоторые страны

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Частичная приостановка налоговых соглашений с некоторыми странами действует с момента отправки МИДом нот в страны, что было сделано 8 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

"Действие положений соглашений приостанавливается с момента отправки МИДом нот в страны, это было сделано 8 августа, поэтому приостановка действует с этой даты", - указали в Минфине на просьбу уточнить, с какого момента приостанавливается действие норм международных соглашений.

Ранее Минфин сообщил со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова по итогам встречи с бизнесом, что принятие законопроекта о сглаживании последствий для бизнеса РФ от частичной приостановки налоговых соглашений с несколькими странами планируется в ноябре. Как отметил Сазанов, поправки будут действовать ретроспективно, начиная с 8 августа 2023 года, когда было приостановлено действие соглашений.

"Законопроект - это необходимая процедура для реализации указа президента России от 08.08.2023 № 585 "О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения". В соответствии с этим указом приостановлены отдельные положения международных договоров РФ по вопросам налогообложения с недружественными государствами", - пояснили в Минфине в ответ на запрос ТАСС.

Указ президента

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими недружественными государствами, включая Великобританию. Согласно документу, Москва пошла на такой шаг "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер" в связи с недружественными действиями некоторых стран. Действие соглашений приостанавливается "до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц" или до прекращения действия соответствующих документов.

В середине марта Минфин и МИД России обратились к президенту РФ с предложением приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России санкции. При этом, как позднее пояснял Сазанов, для физических лиц нормы об избежании двойного налогообложения сохранятся, так как в соглашениях будут приостановлены статьи, в которых предусмотрены пониженные ставки налогов по процентам и дивидендам.