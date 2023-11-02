2 ноября, 15:04

X5 разместила облигации с плавающим купоном на 20 млрд рублей

Плавающая ставка купона по облигациям с погашением через три года установлена в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 1,1% годовых

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", разместила рублевые облигации с плавающим купоном на сумму 20 млрд рублей, говорится в сообщении ретейлера.

"X5 Group <...> разместила рублевые облигации ООО "Икс 5 финанс" серии 003P-02 с плавающим купоном на сумму 20 млрд рублей", - сообщила компания. Организатор размещения - Газпромбанк.

Плавающая ставка купона по облигациям с погашением через 3 года установлена в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 1,1% годовых. Ретейлер планирует использовать средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов.

О компании

X5 Group - ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 30 сентября 2023 года находились 23,466 тыс. магазинов, в том числе 20,761 тыс. магазинов "Пятерочка", 955 супермаркетов "Перекресток" и 1,071 тыс. дискаунтеров "Чижик". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация