2 ноября, 15:07,
обновлено 2 ноября, 15:32

Торги иностранными акциями на СПБ бирже приостановили

В инвестиционном приложении БКС сделки с американскими бумагами также не производятся

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Торги иностранными акциями на СПБ бирже приостановлены. Об этом свидетельствуют данные приложений брокеров, в частности, торги приостановлены в приложении "Тинькофф-инвестиции". В инвестиционном приложении БКС сделки с американскими бумагами также не производятся. В настоящее время СПБ биржа является единственной площадкой в РФ для торговли иностранными акциями.

Согласно данным ТАСС, до приостановки торгов, совершение сделок с иностранными ценными бумагами, залистингованных на СПБ бирже, в приложениях брокеров не исполнялись по причине неисполнения заявок со стороны биржи.

Ранее OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло СПБ биржу в санкционный список. При этом позднее в опубликованной Министерством финансов США генеральной лицензии было сказано, что возможность совершения отдельных операций с СПБ биржей было продлено до 31 января. 

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