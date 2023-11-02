Карты UnionРay перестанут работать за рубежом с 3 ноября

Речь идет о картах подпавшего под санкции США банка "Русский стандарт"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Карты платежной системы UnionPay подпавшего под санкции США банка "Русский стандарт" перестанут работать за рубежом с 3 ноября. Об этом сообщила поддержка банка в официальном чате владельцев карты UnionPay от "Русского стандарта".

"Нам очень жаль, но с 3 ноября карты платежной системы UnionPay, выпущенные банком, перестанут работать за рубежом", - сказали в поддержке.

Минфин США включил в санкционные списки несколько российских банков, в том числе "Абсолют банк", "Почта банк", ХКФ-банк, "Русский стандарт", ВБРР, Русьрегионбанк, "Бланк банк" (в прошлом - "Веста", дочка МКБ). Под санкции США также подпали СПБ биржа и East West United Bank (люксембургский банк АФК "Система"). Всего санкции расширены против почти 200 российский организаций и 30 физических лиц.

SDN-лист (SDN, Specially Designated Nationals) подразумевает самые жесткие блокирующие санкции. С компаниями из этого списка запрещено вести бизнес гражданам США и постоянным жителям страны.

Под санкциями западных стран уже находится порядка 40 российских банков и финансовых институтов.

О банке

Банк "Русский стандарт" основан в 1999 году бизнесменом Рустамом Тарико. Согласно информации на сайте кредитной организации, основным акционером банка является холдинговая компания ЗАО "Компания "Русский стандарт".