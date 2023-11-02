Мезенцев: средства на реставрацию Брестской крепости заложены в бюджет СГ на 2024 год

Госсекретарь СГ отметил, что также рассматривается вопрос о подключении структур Союзного государства к работе по созданию патриотического центра на Кобринском укреплении крепости

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Работа по реставрации и музеефикации Брестской крепости будет продолжена в 2024 году за счет бюджета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России, необходимые средства заложены в проект бюджета СГ. Об этом в Бресте перед заседанием коллегий министерств культуры двух стран сообщил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"Мы сегодня подтверждаем, что работа по капитальному ремонту, музеефикации и реставрации объектов Брестской крепости продолжится. Соответствующие средства заложены в проекте бюджета Союзного государства. Это серьезные средства", - приводит его слова издание "СБ. Беларусь сегодня".

Госсекретарь отметил, что также рассматривается вопрос о подключении структур Союзного государства к работе по созданию патриотического центра на Кобринском укреплении Брестской крепости. "Мы также поддержим с учетом увеличения бюджета Союзного государства другие мероприятия культурно-гуманитарной и патриотической направленности", - заявил Мезенцев.

Он сообщил, что Союзное государство также включится в реализацию плана по празднованию в 2024 году 80-летия освобождения Белоруссии. "Тот объемный документ, подписанный [президентом Белоруссии] Александром Лукашенко, позволяет понять, что идеологической, гуманитарной, фундаментальной основой является празднование 80-летия освобождения Беларуси. Также в следующем году - 25-летие подписания договора о создании Союзного государства. Дата особая. Мы продолжим реализацию основных направлений Союзного строительства, программ, финансируемых из союзного бюджета. По-особому видим нашу роль в защите исторической правды", - сказал Мезенцев.