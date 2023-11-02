"Северсталь" вложит 700 млн рублей в благоустройство и развитие Череповца

В 2024 году запланирована реконструкция площади Революции и благоустройство бульвара в Зашекснинском районе города

ТАСС, 2 ноября. Компания "Северсталь" инвестирует более 700 млн рублей в проект комплексного развития Череповца в Вологодской области, где расположен металлургический комбинат предприятия, сообщили в пресс-службе компании.

"Северсталь" и благотворительный фонд "Доброта Севера" завершили реконструкцию в исторической части Советского проспекта в Череповце и открыли территорию парка "Серпантин" для жителей города. Компания также продолжит проект по комплексному развитию Череповца и инвестирует в новые инициативы свыше 700 млн рублей. В 2024 году "Северсталь" планирует реконструкцию площади Революции и благоустройство бульвара в Зашекснинском районе Череповца", - говорится в сообщении.

Объем социальных инвестиций компании на первый этап работ составил более 1,5 млрд рублей. Прорабатывается многомиллиардная программа развития Череповца на 10 лет.

"Пространства, выбранные для благоустройства в следующем году, рекомендованы экспертами и становятся логичным продолжением ранее реализованных проектов. Реконструкция площади Революции и территории Соборной горки позволит связать историческую часть Советского проспекта с новой городской набережной, что создаст гармоничное пространство для прогулок и развития предпринимательства", - приводится цитата генерального директора компании Александра Шевелева.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.