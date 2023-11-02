Минфин США продлил возможность проводить операции с АФК "Система"

Генлицензия позволяет проводить операции до 31 января 2024 года

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов США выпустило генлицензию, которая позволяет до 31 января 2024 года проводить определенные операции с корпорацией АФК "Система", ООО "Арктик СПГ - 2" и банком East-West United Bank.

"Все операции <...>, которые проводятся в обычном порядке и необходимы для отчуждения, передачи или содействия отчуждению или передаче долга или активов следующих заблокированных предприятий лицу, которое не является гражданином США, разрешены до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск - прим. ТАСС) 31 января 2024 года", - говорится в документе.