В "Тинькофф" изучают влияние санкций в адрес СПБ биржи на торги

В организации, в частности, рассматривают причины, по которым не проходит часть сделок

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. "Тинькофф" изучает влияние санкций в адрес СПБ биржи на торги и причины, по которым не проходит часть сделок. Об этом сообщили в пресс-службе "Тинькофф".

"Мы изучаем влияние санкций в адрес СПБ биржи на торги в "Тинькофф" - в частности, причины, по которым не проходит часть сделок", - следует из сообщения.

В "Тинькофф" добавили, что торги на СПБ бирже приостановлены с 18:00 мск.

Ранее OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло СПБ биржу в санкционный список. При этом позднее в опубликованной Министерством финансов США генеральной лицензии было сказано, что возможность совершения нескольких отдельных операций с СПБ биржей продлена до 31 января.