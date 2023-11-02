2 ноября, 16:19
Санкции в отношении России

США внесли в санкционные списки Елену Мильскую и якобы принадлежавшие ей фирмы

Речь идет о компаниях "Калининград-Балттранс" и "Позитивинфо", а также "Проспект"

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. США ввели санкции в отношении председателя попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елены Мильской. Об этом говорится в справочных документах Госдепартамента, распространенных в связи с очередным расширением американской администрацией ее санкционных перечней по России.

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"Госдепартамент также вносит в список следующее лицо <...>: Елену Игоревну Мильскую <...>", - отмечается в документах. В них подтверждается, что речь идет о жене "российского министра по чрезвычайным ситуациям Александра Вячеславовича Куренкова".

Наряду с Мильской в черный список внесены якобы принадлежавшие ей в прошлом компании "Калининград-Балттранс" и "Позитивинфо", а также "Проспект". Последняя, согласно сведениям внешнеполитического ведомства США, является дочерним предприятием "Позитивинфо". 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
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