ФТС возбудила за 9 месяцев 38 уголовных дел о контрабанде драгоценностей

Начальник Главного управления по борьбе с контрабандой отметил, что попытки незаконного ввоза драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий совершаются из Прибалтики, Турции, ОАЭ, Китая и Индии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России возбудила за январь-сентябрь 2023 года 38 уголовных дел по факту незаконного перемещения драгоценных камней, металлов и изделий из них. За весь прошлый год было возбуждено 36 подобных дел, сообщил ТАСС Андрей Юдинцев, начальник Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России.

"Правоохранительными подразделениями таможенных органов на постоянной основе проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на пресечение незаконного перемещения драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них. В 2022 году по фактам пресечения оперативными подразделениями ФТС России попыток незаконного перемещения указанных товаров возбуждены 36 уголовных дел. За девять месяцев 2023 года возбуждены 38 уголовных дел", - заявил Юдинцев.

Он отметил, что попытки незаконного ввоза драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий совершаются с различных направлений: Прибалтика, Турция, ОАЭ, Китай и Индия. Способы сокрытия товаров обусловлены используемым транспортом на границе. При перемещении авиационным транспортом физические лица пытаются спрятать контрабанду в багаже, под одеждой, в обуви. При использовании автотранспортных средств и железнодорожного транспорта товары помещаются в оборудованные тайники, перевозятся под видом иных товаров прикрытия.

По словам Юдинцева, в качестве предметов контрабанды выступают драгоценные и полудрагоценные камни (бриллианты, сапфиры, изумруды, нефрит, янтарь, бирюза), ювелирные изделия, дорогостоящие часы известных мировых брендов.