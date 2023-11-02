Минсельхоз проинформировал отраслевые союзы о поправке в ГОСТ

Речь идет о поправке в межгосударственный стандарт ГОСТ 8.579-2019

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз России проинформировал отраслевые союзы о принятой поправке в межгосударственный стандарт о фиксированных объемах фасовки социально значимых видов продуктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

"Структурным подразделением Минсельхоза России проинформированы отраслевые союзы о принятой поправке в межгосударственный стандарт ГОСТ 8.579-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с законодательством РФ в области стандартизации положения стандартов становятся обязательными для исполнения если производитель публично заявляет о соответствии своей продукции требованиям указанных стандартов.

"Новые требования коснутся тех производителей, которые заявляют о соответствии упаковки выпускаемой продукции стандарту ГОСТ 8.579-2019", - отметили в министерстве.

Ранее Генпрокуратура России добилась внесения в ГОСТ требований к производителям о привычных для покупателей объемах фасовки социально значимых видов продуктов.

Уточнялось, что теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара. Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1 тыс., 2 тыс. гр, молоко - 200, 250, 500, 1 тыс., 2 тыс. мл.