"Русский стандарт" на фоне санкций рекомендовал клиентам за границей снять наличные с карт

В банке отметили, что его комиссия за снятие наличных 2-3 ноября за границей будет возвращена

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Попавший под санкции США банк "Русский стандарт" рекомендует своим клиентам за границей снять наличные с карт, операции по картам платежной системы UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время. Комиссия за снятие средств за рубежом будет возвращена, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Операции по картам UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время. Банк рекомендует клиентам за границей снять наличные с карты (комиссия банка за снятие наличных 2-3 ноября за границей будет возвращена). На территории РФ карта UnionPay продолжит работать", - указали в пресс-службе. При этом в банке подчеркнули, что все сервисы кредитной организации работают в обычном режиме.