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Военная операция на Украине

В Тульской области расширили список военнослужащих, которые получат 100 тыс. рублей

В него включили мобилизованных Тульским военкоматом после 31 августа

ТАСС, 2 ноября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин расширил список военнослужащих, которые получат выплату в 100 тыс. рублей при заключении контракта на военную службу, сообщила пресс-служба правительства региона.

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"Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в указы, согласно которым выплату в 100 тыс. рублей теперь получат, в том числе граждане, заключившие в этом году контракт о прохождении военной службы непосредственно в воинских частях Тульского гарнизона. Дополнительную выплату в 100 тыс. рублей получат и мобилизованные Тульским военкоматом, заключившие после 31 августа 2023 года контракт о прохождении военной службы", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, выплата в 50 тыс. рублей предоставляется военнослужащим-контрактникам независимо от срока нахождения на боевом слаживании. Меру поддержки в виде выплаты 100 тыс. рублей военнослужащим и добровольцам из Тульской области для участия в СВО на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках ввели в регионе в июле 2022 года по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

Ранее власти региона сообщали, что в Тульской области действует комплекс мер поддержки семей участников СВО, в том числе единовременные выплаты по 10 тыс. на детей до 18 лет и до 23 лет, если они являются студентами-очникам, 120 тыс. рублей на догазификацию, льготы на оплату капремонта, социальный наем жилья и проезд на общественном транспорте, бесплатные путевки на отдых для детей и другие. 

Теги:
РоссияДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская областьВоенная операция на Украине
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