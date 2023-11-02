2 ноября, 16:32
Санкции в отношении России

США ввели санкции против компаний электронного сектора экономики РФ

Под рестрикции подпали организации "СКАН", ООО "Фрегат", "Хорст", АО "Оптрон", "Флай Бридж", АО "ВНИИР-Прогресс"

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против компаний электронного сектора экономики России. Об этом говорится в письменном уведомлении американского ведомства.

Минфин США ввел санкции против компаний "СКАН", ООО "Фрегат", "Хорст", АО "Оптрон", "Флай Бридж", АО "ВНИИР-Прогресс".

Всего в черный список по России были внесены почти 200 юридических и физических лиц. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация