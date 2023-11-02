2 ноября, 16:32

В "Хоум банке" заявили, что внесение в санкционный список США не отразится на бизнесе

Председатель правления банка Александр Скабара отметил, что бизнес-модель организации ориентирована на внутренний рынок

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Внесение в санкционный список США никак не отразится на бизнесе "Хоум банка", организация ориентирована на внутренний рынок, сообщил ТАСС председатель правления банка Александр Скабара.

"Внесение в санкционный список никак не отразится на бизнесе "Хоум банка". Мы - российский банк, наша бизнес-модель ориентирована на внутренний рынок, поэтому мы не ожидаем никакого негативного влияния на нашу деятельность", - сказал он.

Ранее Минфин США ввел блокирующие санкции против "ХКФ банка" ("Хоум банк"), "Русского стандарта", ВБРР и ряда других российских финансовых институтов.

В конце мая международная группа Home Credit N.V. (входит в PPF Group) сократила свою долю в банке с 99,99% до 50,49%, продав остальную часть пяти российским инвесторам, в июне группа вновь уменьшала свою долю до 49,5%. В августе 2022 года банк "Хоум кредит" объявил о покупке оставшейся доли в собственном капитале у Home Credit и стал полностью российской компанией. 

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