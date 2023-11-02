США ввели санкции против турецких компаний и физлица, якобы закупавшего для РФ технологии

Речь идет о бизнесмене Берке Тюркене

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. США внесли в санкционный список из-за сотрудничества с РФ четыре турецкие компании и одно физическое лицо, следует из документов Минфина. Все компании, судя по названиям, заняты во внешнеторговых операциях.

В числе фирм расположенных в Стамбуле Bosphorus gate dis ticaret limsted sirketI, Kuzey logistics tasimacilik ithalat ihracat ve dis ticaret limited sirketi, в Анкаре Bsb grup internet ve yapay zeka teknolojileri anonim sirketi, Turken dijital matbaa teknolojileri bilgisayar bilisim kirtasiye fotografcilik sanayi ve dis ticaret limited sirketi. Глава последней Берк Тюркен вошел в список как физическое лицо.

В материалах Минфина США говорится, что Bsb Group была учреждена Тюркеном в 2021 году и полностью принадлежит ему. Как утверждается, "Тюркен и Turken Digital участвовали в предоставлении российским спецслужбам возможности закупать технологии для российских организаций, подпавших под санкции". Turken Digital работала с зарегистрированной в США компанией с ограниченной ответственностью TBS и Андреем Тимошиным для согласования деталей оплаты и доставки для преодоления санкционных барьеров и перемещения товаров из Турции в Россию", - утверждается в материалах.

Турецкий бизнесмен пока не прокомментировал обвинения в свой адрес.