Власти ФРГ потратили около €31 млрд на меры по ограничению цен на газ и электроэнергию

По информации агентства DPA, на сдерживание цен в этом году в бюджете страны предусмотрено €83,3 млрд

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Германии потратили €31,2 млрд на реализацию мер по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление. Таким образом, правительству ФРГ пока требуется значительно меньше денежных средств для сдерживания цен на электроэнергию и газ, чем было предусмотрено в бюджете на 2023 год, передает агентство DPA со ссылкой на Минэкономики Германии.

По его информации, на сдерживание цен в этом году в бюджете предусмотрено €83,3 млрд. Однако в настоящее время цены для новых клиентов, как правило, ниже заложенных. Таким образом, ценовые ограничения особенно выгодны клиентам, которые заключили дорогостоящий контракт осенью 2022 года и до сих пор не могли или не хотели его корректировать.

В конце ноября 2022 года правительство ФРГ утвердило меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление. Они предполагают ограничение цен для частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, потребление которых составляет меньше 1,5 ГВт-ч в год. Стоимость газа для них должна находиться на уровне до 12 центов за киловатт-час, на электроэнергию - до 40 центов за киловатт-час. Для централизованного теплоснабжения цена ограничена до 9,5 цента за киловатт-час.

Срок действия мер по ограничению цен истекает 31 декабря 2023 года, но планируется продление максимум до 30 апреля 2024 года. Министерство утверждает, что цены продолжают очень сильно колебаться. Таким образом, продление должно действовать как своего рода страховка.