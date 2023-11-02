Инвестпроекты Калининградской области получат около 5,7 млрд рублей из федбюджета

В числе таких проектов оказалось строительство интегрированного курорта "Русская Балтика"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству России и властям Калининградской области предусмотреть с 2026 года не менее 5,7 млрд рублей на поддержку инвестпроектов региона по программе социально-экономического развития до 2030 года, говорится в утвержденном перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству России при участии правительства Калининградской области обеспечить утверждение госпрограммы "Социально-экономическое развитие Калининградской области на период до 2030 года", в рамках которой предусмотреть: выделение начиная с 2026 года из федерального бюджета ассигнований в размере не менее 5,7 млрд рублей на поддержку реализации новых инвестиционных проектов", - говорится в документе.

В их числе - финансирование проекта "Русская Балтика", в том числе проведение берегозащитных и берегоукрепительных работ.

Проект "Русская Балтика" предполагает строительство интегрированного курорта на побережье Балтийского моря близ поселка Поваровка Зеленоградского района Калининградской области. Согласно прогнозам областного правительства, к 2035 году курорт будет принимать ежегодно до 2 млн туристов.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о создании курортов федерального значения на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также о реализации инвестпроектов на озере Байкал. "Русская Балтика" может стать одним из этих приоритетных морских курортов. По данным калининградских властей, для комплексного развития будущего курорта рассматриваются все меры поддержки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", разработанные федеральным правительством. По итогам разработки мастер-плана курорта "Русская Балтика" в 2024 году сформируют инвестиционные лоты для инвесторов.