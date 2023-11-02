Подмосковный фонд микрофинансирования расширил количество кредитных программ для бизнеса

Подать заявление на получение займа можно онлайн

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский областной фонд микрофинансирования расширил кредитные предложения для предпринимателей региона. Теперь бизнесу региона доступны 13 программ льготного кредитования, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Московский областной фонд микрофинансирования улучшил условия выдачи и сами кредитные предложения для самозанятых, а также малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели могут выбрать наиболее подходящую программу из 13 предложенных. Подать заявление на получение займа можно онлайн: для этого необходимо зарегистрироваться на портале РПГУ, подать заявление и подписать его с помощью электронной подписи", - сказала она.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона добавили, что новые программные приоритеты выстроены по направлениям деятельности: начинающие предприниматели и самозанятые граждане, производство, сельское хозяйство, экспорт, франшизы, поставщики маркетплейсов, социальное предпринимательство, инвестиционные цели (для любых видов деятельности) и в отдельном блоке экология, туризм и спорт.

Также в министерстве рассказали, что были упрощены условия для получения льготного кредита. Теперь предприниматели могут брать займы на любые цели, связанные с развитием своего бизнеса. Если же предпринимателю нужен заем именно на обновление или модернизацию основных фондов, то для него есть своя специальная программа "Инвестор".

Отмечается, что в зависимости от программы предприниматели могут получить заем на срок до трех лет от 500 тыс. до 5 млн рублей по приоритетным направлениям по ставке от 2% до 11% годовых с залогом и от 6% до 12% без залога. По общей программе ставки будут от 11% до 13% годовых с залогом и 14% без залога.