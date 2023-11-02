США ввели санкции против Глеба Троценко

В Госдепартаменте считают, что семья предпринимателя, "как считается, близка к президенту России Владимиру Владимировичу Путину"

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Очередное расширение американских санкций в отношении России затронуло в том числе предпринимателя Глеба Троценко. Об этом говорится в справочных документах Госдепартамента.

"Госдепартамент вносит в [черный] список следующее лицо <...> в связи с его работой или прежней работой в технологическом секторе экономики Российской Федерации: Глеб Романович Троценко <...>", - указывает американское внешнеполитическое ведомство.

"Кроме того, - отмечается в справке, - Госдепартамент вносит в [черный] список сеть личных активов и инвестиционных инструментов, используемых семьей Троценко <...>". В документах утверждается, что семья Троценко, "как считается, близка к президенту России Владимиру Владимировичу Путину".

Под ограничительные меры правительства США подпали компании Lex Prime, 50% акций которой, по данным Госдепартамента, принадлежит Глебу Троценко. Наряду с этим в черный список внесена консалтинговая фирма Start Aero, 80% акций которой, по версии американского внешнеполитического ведомства, принадлежат Троценко. Также санкции введены в отношении компании Gleniks Teknolodzhis, 100% акций которой в соответствии с информацией американской стороны принадлежат Троценко.