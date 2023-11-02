Торги на СПБ бирже планируют возобновить 6 ноября

Биржа ранее объявила о их приостановке с 3 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Торги иностранными и российскими ценными бумагами на СПБ бирже 3 ноября в режиме основных торгов проводиться не будут, биржа намерена возобновить торги 6 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

"СПБ биржа планирует начать биржевые торги 6 ноября 2023 года. Информация для инвесторов и участников торгов о времени возобновления торгов, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения биржевых сделок будет размещена на официальном сайте СПБ биржи", - сказано в сообщении.