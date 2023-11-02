2 ноября, 16:45,
обновлено 2 ноября, 16:55

Торги на СПБ бирже планируют возобновить 6 ноября

Биржа ранее объявила о их приостановке с 3 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Торги иностранными и российскими ценными бумагами на СПБ бирже 3 ноября в режиме основных торгов проводиться не будут, биржа намерена возобновить торги 6 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

"СПБ биржа планирует начать биржевые торги 6 ноября 2023 года. Информация для инвесторов и участников торгов о времени возобновления торгов, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения биржевых сделок будет размещена на официальном сайте СПБ биржи", - сказано в сообщении. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация