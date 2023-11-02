В АПК Ленобласти зафиксировали дефицит около 600 квалифицированных кадров

При этом общая потребность кадров в секторе агропромышленного комплекса региона составляет 2,5 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Потребность в квалифицированных кадрах в секторе агропромышленного комплекса Ленобласти составляет около 600 человек. Об этом сообщила главный специалист ГКУ ЛО "Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области" Ульяна Ходзицкая.

"В 2023 году Ленинградская область продолжает позитивно развиваться и сохраняет лидирующие позиции в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, поэтому решение кадрового вопроса стоит очень остро в сельском хозяйстве. На 2023-2024 годы потребность в квалифицированных кадрах в сфере АПК Ленинградской области - порядка 600 человек", - сказал она в рамках круглого стола, посвященного проблеме кадров в АПК, в Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

По словам заместителя председателя Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Александра Варенова, общая потребность кадров в секторе АПК на 2023-2024 годы в Ленинградской области составляет 2,5 тыс. человек.

Целевое обучение

Снижению кадровой напряженности на сельхозпредприятиях региона может способствовать реализация программы целевого обучения, отметила Ходзицкая. "В 2023 году на целевое обучение зачислены 50 студентов в сфере сельского хозяйства и инженерии от более чем 30 сельхозпредприятий Ленинградской области", - рассказала она.

Целевое обучение - договор на получение среднего профессионального или высшего образования с дальнейшим гарантированным трудоустройством на сельскохозяйственных предприятиях Ленинградской области.

В Ленинградской области порядка 10 образовательных организаций СПО готовят специалистов для сельского хозяйства.

В состав АПК Ленинградской области входят 626 предприятий, которые обеспечивают рабочими местами и заработной платой 31 тыс. человек. В регионе осуществляют деятельность 762 фермерских хозяйства и более 254 тыс. личных подсобных хозяйств.

Агропромышленный комплекс Ленинградской области остается основным производителем продуктов питания в Северо-Западном федеральном округе и сохраняет лидирующие позиции по ряду направлений среди регионов России, в том числе по производству яиц, салата и зелени. Среди наиболее успешных отраслей называют также птицеводство, производство молока, выращивание цветов, рыбоводство.