Карты UnionPay банка ВБРР перестанут работать за рубежом

В банке отметили, что их работа в России продолжается

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Карты платежной системы UnionPay от банка ВБРР, подпавшего под санкции США, перестанут работать за рубежом, сообщается на сайте кредитной организации.

"Карты UnionPay продолжают работать в России, при этом их работа за границей будет приостановлена", - говорится в сообщении. Вместе с тем банк работает в стандартном режиме, уточнили в кредитной организации.

"Включение ВБРР в очередной пакет санкций, так называемый SDN-лист, в числе других российских кредитных организаций не повлияло на работу банка", - подчеркнули в ВБРР.

Ранее о приостановке работы карт UnionPay за границей сообщили также подпавшие под санкции "Почта банк" и банк "Русский стандарт".

О санкциях

Минфин США 2 ноября 2023 года включил в санкционные списки несколько российских банков, в том числе "Абсолют банк", "Почта банк", ХКФ-банк, "Русский стандарт", ВБРР, Русьрегионбанк, "Бланк банк" (в прошлом - "Веста", дочка МКБ). Под санкции США также подпали СПБ биржа и East West United Bank (люксембургский банк АФК "Система"). Всего санкции расширены против почти 200 российский организаций и 30 физических лиц.

SDN-лист (SDN, Specially Designated Nationals) подразумевает самые жесткие блокирующие санкции. С компаниями из этого списка запрещено вести бизнес гражданам США и постоянным жителям страны.

Под санкциями западных стран уже находится порядка 40 российских банков и финансовых институтов.