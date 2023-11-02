Рейсы по Волге между Чувашией и Марий Эл намерены запустить в 2024 году

Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов отметил, что в республике в последние годы наблюдается рост по речным перевозкам

ТАСС, 2 ноября. Речные перевозки между Чебоксарами и Юрино (Марий Эл) организуют в 2024 году после открытия навигационного периода. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя кабинета министров Чувашии - министр экономического развития и имущественных отношений региона Дмитрий Краснов.

"В следующем году нижегородская компания "Водолет" планирует запустить рейс Чебоксары - Юрино [Марий Эл] на "Метеорах". И в Свияжск [Татарстан] очень неплохо показал себя маршрут", - сказал собеседник агентства.

Краснов добавил, что в республике в последние годы наблюдается рост по речным перевозкам. "По круизным теплоходам, если мы в среднем по 45-50 тыс. в год принимали, то в прошлом году - 71 тыс. круизных туристов, в этом году - почти 82 тыс. человек. Плюс "Валдаи" дают нам рост - 18 тыс. человек было перевезено в прошлом году, в этом году - около 22 тыс. человек. В целом мы видим, что река оживает", - уточнил он.

По словам министра, три судна "Валдай", которые были запущены республикой, переполнены. "Билеты за три недели вперед полностью проданы. Это говорит о том, что такой вид транспорта востребован", - пояснил Краснов.

В 2022 году Чувашия с Татарстаном запустили совместный туристический продукт. "В субботу выезд из Чебоксар на "Валдае" до Казани с остановкой на ночь, а на следующий день - выезд обратно на "Валдае". Тот же самый маршрут, но обратно. И мы увидели интерес огромный", - отметил собеседник агентства.

Краснов уверен, что это направление в 2024 году также будет перспективным. "Запрос растет как со стороны туристов из Казани, так и со стороны туристов из Чебоксар", - сказал он.