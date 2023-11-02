Росатом рассматривает возможность создания комплексов по переработке РАО в странах БРИКС

Корпорация готова оказывать поддержку с проектированием пунктов финальной изоляции радиоактивных отходов и при выборе площадок для их размещения, отметил директор программ по выводу из эксплуатации АО "ТВЭЛ" Эдуард Никитин

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Росатом рассматривает возможность создания комплексов по переработке радиоактивных отходов (РАО) в странах БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба компании "ТВЭЛ" (топливный дивизион госкорпорации) со ссылкой на директора программ по выводу из эксплуатации АО "ТВЭЛ" Эдуарда Никитина.

"В Росатоме наработан колоссальный опыт по обращению с радиоактивными отходами, который мы тиражируем на зарубежные рынки, в том числе реализовывая проекты на территории СНГ. С нашими зарубежными партнерами из государств - участников БРИКС - Индии, Китая, ЮАР, Бразилии - прорабатываем запросы стран по созданию комплексов по переработке РАО", - сказал Никитин, выступая на стратегической сессии по вопросам вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов. Кроме того, по его словам, Росатом готов оказывать поддержку с проектированием пунктов финальной изоляции радиоактивных отходов и при выборе площадок для их размещения.

По словам заместителя генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям госкорпорации "Росатом" Андрея Никипелова, за последние семь лет в России было выведено из эксплуатации более 50 ядерно и радиационно опасных объектов, завершивших свой производственный цикл. "Мы научились технологично и безопасно ликвидировать сложнейшие объекты ядерного наследия. <…> Задача на перспективу - консолидировать полученный опыт и выйти на новые рынки. Росатом уже является мировым лидером по строительству АЭС за рубежом. Но мы также видим и потенциал для зарубежных бизнес-проектов, связанных с заключительной стадией жизненного цикла", - цитирует пресс-служба ТВЭЛ Никипелова. В сообщении отмечается, что Росатом уже реализует проекты по ликвидации уранового наследия за рубежом: с опережением срока завершена рекультивация бывшего уранового производства в Таджикистане. В завершающую стадию вступил аналогичный проект в Киргизии.

АО "ТВЭЛ" с 2019 года является отраслевым интегратором по направлению бизнеса "Вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращение с сопутствующими радиоактивными отходами". В 2021 году решением Экономического совета СНГ АО "ТВЭЛ" назначено базовой организацией государств - участников СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов.