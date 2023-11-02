Сбер в Черноземье увеличил объем кредитов малого бизнеса на 40%

В 2023 году банк направил свыше 74 млрд рублей на развитие малого бизнеса

ВОРОНЕЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Центрально-Черноземный банк Сбербанка в 2023 году на 40% - до 89 млрд рублей - увеличил объем кредитного портфеля в сегменте малого бизнеса. Это стало возможным благодаря доступности финансовых средств, ускоренному согласованию заявок и развитию цифровых каналов взаимодействия с предпринимателями, сообщила пресс-служба Центрально-Черноземного банка Сбербанка.

"Центрально-Черноземный банк значительно укрепил позиции в сегменте малого бизнеса, нарастив с начала года более чем на 40% объем кредитного портфеля - до 89 млрд рублей. Доступность финансовых средств, ускоренный процесс согласования кредитных заявок, а также развитие цифровых каналов взаимодействия с предпринимателями позволило увеличить объемы поддержки. В 2023 году Сбер направил более 74 млрд рублей на развитие малого бизнеса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала года Сбер в Черноземье на 10%, до 627 млрд рублей, увеличил корпоративный кредитный портфель, 85% которого занимает поддержка агропромышленного комплекса, строительной сферы и металлургии. Кредитный портфель по розничному направлению бизнеса также вырос с начала года на 14% и достиг 463 млрд рублей, в нем более 60% приходится на жилищное кредитование.

"За девять месяцев этого года Сбер в Черноземье выдал 47 млрд рублей ипотечных кредитов. Во многом этому способствовала работа льготных программ, среди которых "Господдержка" и "Семейная ипотека". По направлению привлечения средств населения Сбер нарастил объем до 800 млрд рублей, рост портфеля с начала года превысил 10%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы банка, Сбер помогает региональному бизнесу в решении вопросов цифровизации процессов, в частности, в Черноземье реализованы проекты цифровой трансформации крупных производств на основе технологий IoT (internet of things, интернета вещей), облачных технологий и IT-продуктов отечественной разработки, а для ускорения и оптимизации кадровых процессов активно внедряет решения, базирующиеся на HR-платформе "Пульс".

"Мы помогаем развиваться более 175 тыс. компаний Черноземья, поэтому для нас важно развивать качество предоставляемых услуг. Наша задача, как банка, помогать бизнесу продвигать новые идеи, находить для их реализации дешевые ресурсы и помогать в решении любых задач, связанных с предоставлением инвестиций", - цитирует пресс-служба председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталию Цайтлер.