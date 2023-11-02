"Микран" разработала оборудование для спутниковой связи в движении

Компания сообщила, что производство такого оборудования можно обеспечить с 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Специалисты АО "НПФ "Микран" представили спутниковое оборудование для обеспечения связи на движущихся объектах на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Видеотрансляция велась из подвижного узла связи (ПУС) разработки "Микрана", который находился в Томске. Внутри ПУСа был установлен спутниковый терминал, обеспечивающий связь в движении совместной разработки "Микран" - МФТИ в рамках проекта Минобрнауки. <…> На машине была установлена антенна, через которую данные передавались в телекоммуникационный центр Щелково, принадлежащий ООО "Газпром космические системы". Далее видеосигнал пересылался на экспозицию "Микрана" на ПМГФ-2023", - сказано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что главный вызов разработки был в том, что она должно устанавливать спутниковую связь между объектами, которые постоянно перемещаются - антенне надо подстраиваться и постоянно менять положение, чтобы быть направленной на спутник, для чего требовались новые технические решения. Производство такого оборудования на площадке АО "НПФ "Микран" может быть обеспечено с 2024 года.

"Главное достоинство подобной системы спутниковой связи - это быстрое обеспечение связи в труднодоступных районах, а также на строящихся и удаленных объектах. Сейчас "Микран" ведет переговоры об интеграции своих решений на разные виды транспорта: самолеты, поезда, автомобили", - сказано в сообщении.

Кроме того, в рамках форума АО "НПФ "Микран", АО "Газпром космические системы" и ООО "Газпром ТЕХ" подписали соглашение о сотрудничестве в области создания систем спутниковой связи для подвижных объектов. "Микран" разработает и произведет оборудование спутниковой связи, а ООО "Газпром ТЕХ" и АО "Газпром космические системы" предоставят опытные объекты для испытаний, необходимый частотный ресурс и обеспечат внедрение системы на собственные сети.

АО "НПФ "Микран" - ведущий российский производитель СВЧ-радиоэлектроники мирового уровня. Это компания полного цикла, которая создает широкий спектр продукции, начиная от электронной компонентной базы СВЧ и созданных на ее основе узлов и модулей до радиотехнических комплексов.