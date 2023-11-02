Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов на фоне санкционных новостей

Индекс Мосбиржи снизился на 0,79%, РТС - на 0,79%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций провел торги четверга преимущественно в умеренном плюсе на фоне восстановительного роста цен на нефть, слабости рубля и улучшения внешних настроений, однако вечером перешел к снижению на фоне санкционных новостей. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,79%, до 3 197,22 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,79%, до 1 079,82 пункта. Курс юаня вырос на 0,07%, до 12,71 рубля, доллара - на 0,61%, до 93,35 рубля, евро - на 1,52%, до 99,32 рубля.

В четверг Минфин США ввел санкции против СПБ биржи, "Почта Банка", "Русьрегионбанка", East West United Bank и других фининститутов. Также под санкции подпали банк "Русский стандарт" и ВБРР.

"ФРС США накануне оставила процентные ставки без изменений, а риторика Джерома Пауэлла была скорее нейтральной. В результате индекс доллара DXY пошел на снижение, снимая давление с сырьевых котировок, на мировых биржах активизировались покупатели", - прокомментировал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны (PMI) в октябре - 43,1 пункта - немного превысил прогноз (43 пункта), но показал спад относительно сентября (43,4 пункта). Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за минувшую неделю оказалось чуть выше прогнозного.

Рынок акций

Лидерами роста четверга на фондовом рынке оказались акции "ВСМПО-Ависма" (+2,8%), возможно, в связи с тем, что она не была включена в санкционный список США, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции СПБ биржи (-18,9%) из-за того, что эмитент теперь находится под санкциями США.

Прогноз на 3 ноября

Сдерживать покупательскую активность в конце недели может фактор пятницы, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 3 ноября - 3 150 - 3 250 пунктов, по курсу рубля к доллару - 92-95 рублей.

Freedom Finance Global прогнозируют, что индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 92-94 рублей, евро/рубль - в коридоре 98-100 рублей., юань/рубль - в коридоре 12,4-12,9 рублей.

Инвесторы будут оценивать октябрьский отчет по американскому рынку труда, квартальную финансовую отчетность опубликует Alibaba. Минфин РФ представит отчет по нефтегазовым доходам в октябре. "Россети Ленэнерго" обнародует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2023 года.