Объем инвестиций в экономику Курской области вырос вдвое за пять лет

По словам главы региона Романа Старовойта, только за 2023 год инвестиции составили 220 млрд рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Курской области увеличился в два раза за последние пять лет. Об этом на презентации достижений региона в культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"За последние пять лет инвестиции в экономику выросли почти в два раза. Только в этом году более 220 млрд рублей", - сказал он.

Губернатор отметил, что взаимные торговые поставки регион осуществляет с 86 странами. Он отметил, что, по данным таможенной статистики, за семь месяцев 2023 года экспорт также продемонстрировал рост на 4% за счет продукции глубокой переработки - продовольственных товаров собственного производства.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал предприятий Курской области составили в 2021 году 193,4 млрд рублей, в 2020 году этот показатель составлял 136,9 млрд рублей.