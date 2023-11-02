Роскапстрой считает санкции США оценкой работы по восстановлению новых регионов

Директор федерального учреждения Юлия Максимова отметила, что были готовы к такому повороту событий еще с 2016 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Санкции США восприняли в Роскапстрое Минстроя РФ как высокую оценку своей деятельности по восстановлению новых регионов России, сообщила корреспонденту ТАСС директор федерального учреждения Юлия Максимова.

"Мы были готовы к такому повороту событий еще с 2016 года, когда начали работать в Крыму. Поэтому санкции США для нас не были неожиданностью, скорее - высокой оценкой нашей деятельности по восстановлению новых регионов России", - сказала она.

По словам директора организации, как она, так и остальные сотрудники понимали, где они трудятся, и какие последствия могут наступить для них лично. "Но это понимание, а теперь и санкции никак не отразятся на темпах и качестве нашей работы, не изменят нашей гражданской позиции", - отметила Максимова.

Федеральное автономное учреждение "Роскапстрой" cоздано приказом Минстроя России 11 марта 2016 года по поручению президента России для осуществления функций единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета. В число основных видов деятельности организации также вошли функции технического заказчика, строительного контроля и оценки квалификации специалистов в сферах строительства и ЖКХ.

США расширили антироссийский санкционный список, документ обнародовал американский Минфин. Перечень пополнился 37 физическими и почти 200 юридическими лицами, среди которых банки и промышленные предприятия. Как заявили в Минфине США, новые санкции направлены против военно-промышленного комплекса РФ и структур, которые его поддерживают. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.