Мантуров: программа льготного автокредитования будет дофинансирована на 1,2 млрд рублей

Так продолжится обеспечение возможности приобрести автомобили отечественного производства по доступной цене в рамках уже показавших себя востребованными у наших граждан программ, отметил вице-премьер - глава Минпромторга

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Программа льготного автокредитования в ближайшее время получит дополнительные средства в размере 1,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ со ссылкой на вице-премьера - главы министерства Дениса Мантурова.

"В ближайшее время программа льготного автокредитования будет дофинансирована на 1,2 млрд рублей на 2023 год. Таким образом, мы продолжаем обеспечивать возможность приобрести автомобили отечественного производства по доступной цене в рамках уже показавших себя востребованными у наших граждан программ", - отметил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, согласно постановлению, подписанному председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, подпадающих под условия госпрограммы льготного автокредитования, с 2024 года будут установлены требования по наличию баллов за локализацию: не менее 1,6 тыс. баллов в 2024 году, не менее 2 тыс. баллов в 2025 году и не менее 2,5 тыс. баллов в 2026 году. Данное требование вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении на госпрограмму льготного автокредитования около 30 млрд рублей в ближайшие три года. Кроме того, он подчеркнул, что скидка теперь будет распространяться и на людей с ограниченными возможностями здоровья.

В программе льготного автокредитования участвуют автомобили производства "Автоваз", УАЗ, ГАЗ, Haval (произведенные на заводе в Тульской области), а также электромобили "Москвич 3е" и Evolute. Базовая скидка на покупку авто в рамках программы составляет 20%, а для жителей Дальнего Востока - 25%. При этом на электромобили теперь она будет составлять 35% (но не более 925 тыс. рублей).

Также глава кабмина РФ подписал постановление о повышении скидки на лизинг российских электромобилей до 35% (но не более 925 тыс. рублей) и распространении данной льготной программы на высокоавтоматизированные транспортные средства производства "Камаза", которые передаются в лизинг в рамках реализации инициативы "Беспилотные логистические коридоры".