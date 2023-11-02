Роспатент запросил у Финляндии разъяснения о публикациях по конфискации товарных знаков РФ

Как отметили в ведомстве, из опубликованных разъяснений Еврокомиссии с дополнениями от июля 2023 года следует, что ограничительные меры ЕС распространяются на экономические активы, включая объекты интеллектуальной собственности

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Роспатент запросил у патентного ведомства Финляндии соответствующие разъяснения относительно информации СМИ по конфискации Финляндским управлением по взысканию долгов товарных знаков ряда российских компаний в рамках имплементации ограничительных мер, наложенных ЕС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства.

"В ряде СМИ появились заметки, воспроизводящие публикации финских источников о якобы "конфискации" Финляндским управлением по взысканию долгов товарных знаков ряда российских компаний в рамках имплементации ограничительных мер, наложенных ЕС, - отметили в Роспатенте. - Как следует из опубликованных разъяснений Еврокомиссии с дополнениями от июля 2023 года, ограничительные меры ЕС распространяются на экономические активы, включая объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, промышленные образцы, изобретения и др.). В соответствии с постановлением Совета ЕС "заморозка" экономических активов распространяется только на физических и юридических лиц, определенных специальным перечнем Еврокомиссии".

В российском патентном ведомстве пояснили, что "подобная "заморозка" означает, что "подсанкционные лица" лишаются права на продажу, лицензирование или передачу любым другим способом прав на объекты интеллектуальной собственности".

"Однако данные ограничения не предполагают приостановление действия интеллектуальных прав и не мешают использовать их, например, для обозначения товаров и услуг. Таким образом, исключительное право не аннулируется и остается за правообладателем. Кроме того, продление исключительного права не подпадает под ограничения. Роспатент запросил у патентного ведомства Финляндии соответствующие разъяснения", - сказали в пресс-службе.