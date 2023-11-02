Лукашенко подписал законы о внесении изменений в Договор о ЕАЭС

В частности, они касаются определения общих принципов установления в законодательстве стран Евразийского экономического союза ответственности за нарушение обязательных требований к продукции

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Об этом сообщила президентская пресс-служба.

"Данным протоколом Высший Евразийский экономический совет наделяется дополнительными полномочиями", - отметили в пресс-службе. В частности, они касаются определения общих принципов установления в законодательстве стран ЕАЭС ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, порядка возможного введения сторонами экстренных фитосанитарных мер и разработки программы совместных действий в сфере защиты прав потребителей, процедуры обращения за предоставлением статуса наблюдателя при союзе.

Также Лукашенко подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части оказания финансового содействия при реализации совместных кооперационных проектов. Он предусматривает возможность принятия Советом ЕЭК решения о финансовой поддержке проектов за счет союзного бюджета.