2 ноября, 17:47

В Дагестане рассчитывают собрать на 20% больше хурмы в 2023 году

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Мухтарбия Аджекова, урожай в основном собирают Дербентском, Сулейман-Стальском и Магарамкентском районах

МАХАЧКАЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Аграрии Дагестана в 2023 году планируют собрать около 6 тыс. тонн хурмы. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Мухтарбий Аджеков.

"В этом году в республике планируется собрать порядка 6 тыс. тонн хурмы, это почти на 20% больше, чем в прошлом году. В 2022 году наши аграрии собрали чуть более 5 тыс. тонн", - сказал Аджеков.

По его словам, урожай в основном собирают Дербентском, Сулейман-Стальском и Магарамкентском районах.

"С реализацией сейчас проблем нет. Хурму везут в Нижний Новгород, Москву, Воронеж, Челябинск и так далее", - добавил Аджеков. 

Теги:
РоссияСеверный КавказДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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