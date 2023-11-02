В России могут продлить отсрочку для фермеров по маркировке молочной продукции

Соответствующий проект постановления правительства разработан Минпромторгом, отметили в ведомстве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Отсрочка для фермеров по маркировке молочной продукции может быть продлена до 1 сентября 2024 года, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщила пресс-служба Минпромторга России.

"Учитывая особую социальную значимость молочной продукции и необходимость поддержки малых форм сельскохозяйственных производителей, правительством РФ дано поручение о решении вопроса по отсрочке запуска маркировки молочной продукции в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов. Соответствующий проект постановления правительства РФ оперативно разработан Минпромторгом России", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что с 1 декабря 2023 года к системе маркировки молочной продукции должны были подключиться крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные производственные кооперативы. Проект постановления предусматривает перенос срока до 1 сентября 2024 года. При этом предприниматели, которые уже готовы работать в системе маркировки, имеют право до 1 сентября 2024 года в добровольном порядке обращаться за кодами маркировки.

Отсрочка касается только сегмента крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов и не затронет других сегментов рынка, в которых маркировка уже стала обязательной, подчеркнули в Минпромторге. Там отметили, что из порядка 800 фермерских хозяйств, работающих в России, более 80% зарегистрировались в системе маркировки. Значительная часть из них уже оснастилась и готова к выполнению обязательных требований.