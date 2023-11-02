Объем торговли между США и АТР в 2022 году достиг $2,28 трлн

Министр финансов Джанет Йеллен подчеркнула стратегическое значение этого региона в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Объем торговли между США и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) значительно вырос за последнее десятилетие и составила $2,28 трлн. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен в выступлении в американской столице, посвященном экономической политике администрации США в отношении Индо-Тихоокеанского региона.

"Администрация [президента США Джо] Байдена привержена делу наращивания объемов торговли и инвестиций со странами Индо-Тихоокеанского региона. За последнее десятилетие объем торговли между США и странами Индо-Тихоокеанского региона неуклонно рос и в 2022 году достиг $2,28 трлн. Только с 2019 года, несмотря на спад, вызванный пандемией, он вырос более чем на 25%. Торговля в большинстве секторов восстановилась до уровня, существовавшего до пандемии, к 2021 году, а затем продолжила расти", - отметила министр.

Она подчеркнула стратегическое значение этого региона в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Йеллен отметила, что укрепление экономических связей со странами Индо-Тихоокеанского региона поможет повысить эффективность американских цепочек поставок и выйти на динамично развивающийся и растущий рынок американскому экспорту. "В преддверии саммита АТЭС, который состоится позднее в этом месяце, позвольте мне однозначно заявить: утверждения о том, что Америка отворачивается от Индо-Тихоокеанского региона, совершенно необоснованны, - сказала глава финансового ведомства. - Мы углубляем наши экономические связи по всему региону, что дает огромные потенциальные преимущества для американской экономики и для всего Индо-Тихоокеанского региона".

Министр подчеркнула, что экономические контакты со странами Индо-Тихоокеанского региона, включая Вьетнам, "имеют решающее значение для укрепления безопасности [американских] цепочек поставок", с целью избежать дефицита, причиной которого был COVID. Она в очередной раз подчеркнула важность диверсифицировать цепочки поставок в страны региона.