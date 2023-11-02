Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям СПБ биржи

Окончание аукциона и возобновление торгов планируется на 21:20 мск

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям СПБ биржи после их снижения более чем на 20%, сообщается на сайте торговой площадки. Отрицательная динамика отмечена после внесения СПБ биржи в санкционный список США.

По данным на 20:46 мск, акции биржевой площадки снижались на 20,51% - до 127,5 рубля за бумагу.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 21:20 мск, отмечается в сообщении Мосбиржи.

Ранее, 2 ноября, СПБ биржа приостановила торги с 18:00 мск. Это было сделано после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список США. Представитель СПБ биржи при этом заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги планируется возобновить 6 ноября.