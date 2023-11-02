Мясоперерабатывающее предприятие в Москве получило 250 млн рублей на развитие

Производство ежегодно реализует более 40 тыс. т продукции

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Один из производителей мясной продукции в Москве получил льготный заем в размере 250 млн рублей на развитие экспортной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город помогает столичным промышленникам развивать экспортную деятельность, в том числе предоставляя финансовую поддержку. Так, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдает льготные займы на закупку сырья, материалов и комплектующих, которые используются при производстве экспортной продукции. В октябре 2023 года такой поддержкой воспользовался столичный производитель мясной продукции. Ему предоставили льготный заем в размере 250 млн рублей сроком на пять лет под 3%", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий столицы ежегодно реализует свыше 40 тыс. т продукции. Например, ежедневно здесь выпускают около 300 т колбасы.

"Объем собственных инвестиций компании в развитие экспортной деятельности достигнет 200 млн рублей. Город предоставил предприятию средства в рамках продукта "Экспорт", по условиям которого компании могут получить до 300 млн рублей на срок до пяти лет. Подобная мера поддержки позволяет промышленникам расширять ассортимент, объемы производства и экспортные поставки за рубеж", - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает несколько видов льготных займов предприятиям города. Их можно получить на срок до пяти лет и по ставке значительно ниже банковской - от 3% годовых. Сумма кредита в зависимости от целей может достигать 300 млн рублей. Обратившиеся за продуктами фонда компании впоследствии увеличивают свою выручку до 1,5 раза.